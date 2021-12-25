Quais cuidados devemos ter ao sol? Saiba como aproveitar o verão com segurança

No clima de verão é necessário ficar atento às recomendações médicas para poder aproveitar o sol, mas sem descuidar da saúde da pele. Em entrevista à CBN Vitória, a médica oncologista Juliana Rocha traz importantes dicas e orientações sobre o assunto! Entre elas estão o uso do protetor e filtro solar, do óculos de sol, atenção aos horários para se expor ao sol e mais um importante alerta: as câmaras de bronzeamento artificial são proibidas no país. "Quanto mais você se expõe ao sol, mais chances de ter um câncer de pele", alerta. Acompanhe a entrevista completa!