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Calor!

Quais cuidados devemos ter ao sol? Saiba como aproveitar o verão com segurança

Acompanhe as orientações da médica oncologista Juliana Rocha

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2021 às 11:14
Cuidado ao tomar Sol!
Cuidado ao tomar Sol! Crédito: Pixabay
No clima de verão é necessário ficar atento às recomendações médicas para poder aproveitar o sol, mas sem descuidar da saúde da pele. Em entrevista à CBN Vitória, a médica oncologista Juliana Rocha traz importantes dicas e orientações sobre o assunto! Entre elas estão o uso do protetor e filtro solar, do óculos de sol, atenção aos horários para se expor ao sol e mais um importante alerta: as câmaras de bronzeamento artificial são proibidas no país. "Quanto mais você se expõe ao sol, mais chances de ter um câncer de pele", alerta. Acompanhe a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra Juliana Rocha - 16.21s - 25-12-21.mp3

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