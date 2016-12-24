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CBN VITÓRIA

Quais as profissões que prometem marcar forte presença no mercado?

Para o diretor executivo da Bazz Estratégia de Recursos Humanos, Celso Bazzola, para definir os setores que se destacarão são necessárias algumas análises. Confira

Publicado em 24 de Dezembro de 2016 às 08:26

Publicado em 

24 dez 2016 às 08:26
Quais as profissões que prometem marcar forte presença no mercado? Mesmo em um cenário de crise existem profissões que se destacam e que devem ter uma boa procura durante o ano de 2017. Para o diretor executivo da Bazz Estratégia de Recursos Humanos, Celso Bazzola, para definir os setores que se destacarão são necessárias algumas análises. “O que leva a definirmos algumas carreiras promissoras para o próximo ano são as tendências de mercado e a economia do país. As necessidades e mudanças de comportamento também influenciam nessa análise”, explica.
Entrevista - Alexandre Lemos - Celso Bazzola - 24-12-2016

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