Quais as diferenças entre dengue e febre oropouche? E os sintomas? Especialista esclarece!

Os dados envolvendo as arboviroses no Espírito Santo preocupam. O Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil. A informação é do Ministério da Saúde, na última semana. Último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta, até o momento, um total de 5.657 casos confirmados da doença. O primeiro teste positivo para a Febre Oropouche no Estado foi anunciado no mês de abril, sendo a maioria dos casos em Alfredo Chaves (1258), Iconha (470) e Laranja da Terra (543). O último boletim foi divulgado pela Sesa em 9 de janeiro. O Oropouche, por exemplo, não se trata de uma doença nova. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o vírus causador da doença foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de amostra de sangue de uma bicho-preguiça (Bradypus tridactylus) capturada durante a construção da rodovia Belém-Brasília.