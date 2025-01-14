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Arboviroses

Quais as diferenças entre dengue e febre oropouche? E os sintomas? Especialista esclarece!

ES concentra 90% dos casos de Oropouche no país. ES, SP, MG, PR, GO e SC têm 84% dos casos de dengue no Brasil

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 12:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2025 às 12:03
mosquito
O maruim ou mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
Os dados envolvendo as arboviroses no Espírito Santo preocupam. O Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil. A informação é do Ministério da Saúde, na última semana. Último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta, até o momento, um total de 5.657 casos confirmados da doença. O primeiro teste positivo para a Febre Oropouche no Estado foi anunciado no mês de abril, sendo a maioria dos casos em Alfredo Chaves (1258), Iconha (470) e Laranja da Terra (543). O último boletim foi divulgado pela Sesa em 9 de janeiro. O Oropouche, por exemplo, não se trata de uma doença nova. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o vírus causador da doença foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de amostra de sangue de uma bicho-preguiça (Bradypus tridactylus) capturada durante a construção da rodovia Belém-Brasília.
Como outro cenário, o Espírito Santo e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina concentram 84% dos casos de dengue no Brasil registrados nas últimas semanas. Foram notificados 4.253 casos prováveis (casos confirmados e em investigação) de dengue no Espírito Santo, sendo 693 casos confirmados, com incidência de 110,94 casos por 100 mil habitantes. Em entrevista à CBN Vitória, a referência técnica das Arboviroses do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Sesa, João Paulo Cola, fala sobre a incidência dessas arboviroses no Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - João Paulo Cola - 14-01-25.mp3

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