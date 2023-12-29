Quais as chances de ganhar a Mega da Virada? Estatístico explica!

Está chegando um dos momentos mais esperados do ano para os brasileiros que buscam sorte grande: o dia da Mega da Virada. Às 20h do dia 31 de dezembro, seis números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal e poderão premiar um (ou vários) ganhador no país com cerca de 570 milhões de reais. Das 60 opções, há mais de 50 milhões de possibilidades de jogos que podem sair.
Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Estatística da Ufes Adelmo Bertolde explica as leis da probabilidade que regem jogos como o da Mega-Sena. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adelmo Inácio Bertolde - 29-12-23