Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Faça as contas!

Quais as chances de ganhar a Mega da Virada? Estatístico explica!

Ouça entrevista com o professor de Estatística da Ufes, Adelmo Bertolde

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2023 às 10:53
Loteria, Mega-Sena
Loteria, Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Está chegando um dos momentos mais esperados do ano para os brasileiros que buscam sorte grande: o dia da Mega da Virada. Às 20h do dia 31 de dezembro, seis números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal e poderão premiar um (ou vários) ganhador no país com cerca de 570 milhões de reais. Das 60 opções, há mais de 50 milhões de possibilidades de jogos que podem sair.
Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Estatística da Ufes Adelmo Bertolde explica as leis da probabilidade que regem jogos como o da Mega-Sena. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adelmo Inácio Bertolde - 29-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados