Quais as chances de ganhar a Mega da Virada? Estatístico explica!

Está chegando um dos momentos mais esperados do ano para os brasileiros que buscam sorte grande: o dia da Mega da Virada. Às 20h do dia 31 de dezembro, seis números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal e poderão premiar um (ou vários) ganhador no país com cerca de 570 milhões de reais. Das 60 opções, há mais de 50 milhões de possibilidades de jogos que podem sair.