Quais alimentos podem e não podem ser lavados e como higienizá-los

Você chega do supermercado e lava todos os alimentos, sem exceção? Então saiba que este hábito pode estar contribuindo para o espalhamento de bactérias na cozinha ou até mesmo a diminuição da qualidade, alterando sabor e textura. A nutricionista e chef de cozinha Luiza Rabelo explica como fazer a higienização correta de nossos alimentos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiza Rabelo - 26-10-20

>>> ALGUMAS DAS ORIENTAÇÕES:

- Frutas e legumes de casca grossa poder ser lavados com sabão em barra ou detergente. Use pouca quantidade de sabão e enxague bem;

- Ovos não devem ser lavados, já que a casca é fina e porosa. Guarde-os ao chegar do mercado. Se quiser lavá-los antes de consumir; lave minutos antes do consumo;

- Folhosos podem ser lavados e higienizados com a solução de água e cloro ou água sanitária.

- Cogumelos não devem ser lavados. Use um papel toalha ou uma buchinha para limpá-los por fora;

- Carne vermelha, frango e peixe não devem ser lavados. Esse hábito pode contribuir com que haja contaminação cruzada;