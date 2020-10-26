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Quais alimentos podem e não podem ser lavados e como higienizá-los

A nutricionista e chef de cozinha Luiza Rabelo é quem explica como fazer a higienização correta

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 out 2020 às 11:01
Você chega do supermercado e lava todos os alimentos, sem exceção? Então saiba que este hábito pode estar contribuindo para o espalhamento de bactérias na cozinha ou até mesmo a diminuição da qualidade, alterando sabor e textura. A nutricionista e chef de cozinha Luiza Rabelo explica como fazer a higienização correta de nossos alimentos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiza Rabelo - 26-10-20
>>> ALGUMAS DAS ORIENTAÇÕES:
- Frutas e legumes de casca grossa poder ser lavados com sabão em barra ou detergente. Use pouca quantidade de sabão e enxague bem;
- Ovos não devem ser lavados, já que a casca é fina e porosa. Guarde-os ao chegar do mercado. Se quiser lavá-los antes de consumir; lave minutos antes do consumo;
- Folhosos podem ser lavados e higienizados com a solução de água e cloro ou água sanitária.
- Cogumelos não devem ser lavados. Use um papel toalha ou uma buchinha para limpá-los por fora;
- Carne vermelha, frango e peixe não devem ser lavados. Esse hábito pode contribuir com que haja contaminação cruzada;
- Não se lava cebola, alho e banana;
 

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