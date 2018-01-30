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Quadrilha vendeu material usado para 18 hospitais e planos

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 12:38

Publicado em 

30 jan 2018 às 12:38
A Operação ‘Lama Cirúrgica’ prendeu dois empresários e um enfermeiro no dia 16 de janeiro. De acordo com as investigações do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), os produtos que deveriam ser utilizados apenas uma vez foram reaproveitados.
Nesta edição do CBN Vitória, presidente em exercício do CRM-ES, Aloizio Faria de Souza, analisa a situação da fiscalização feita sobre os materiais e a ética profissional no caso. Confira!
Entrevista - John Gomes - Aloizio Faria de Souza - 30-01-18
 
Confira também a entrevista com o Diretor-secretário do Sindicato dos Hospitais, Francisco Centoducatte:
Entrevista - John Gomes - Francisco Centoducatte - 30-01-18
Os jornalistas Vinicius Valfré e Maíra Mendonça conversaram com o Secretário de Estado de Segurança Pública, Andre Garcia, que trouxe mais detalhes das investigações sobre o caso:
Entrevista - Andre Garcia - 11.02s - 30-01-18

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