Quadrilha usava de violência psicológica e ameaças para pressionar

Membros de uma organização criminosa internacional foram presos nesta quinta-feira (10) em Vila Velha, Aracruz e Itaipava, distrito de Itapemirim, mas há informações que podem confirmar que há integrantes da máfia em outros municípios do Estado. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha que envolve colombianos também possui braços em vários Estados do Brasil. Trata-se de uma máfia bem organizada, com partes exclusivamente administrativas e outras dedicadas unicamente à utilização de força para extorquir as vítimas, explicou a polícia.

Dentre os presos, está uma brasileira que, segundo a polícia, trabalhava na divulgação dos serviços prestados pela quadrilha em forma de panfletagem, distribuindo cartões de visita para atrair vítimas. Em entrevista nesta sexta-feira (11) à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança, Alexandre Ramalho, alertou para que a população desconfie de promessas de dinheiro fácil. Endividados, capixabas tiveram suas dívidas multiplicadas e no desespero até tentaram tirar a própria vida.

Ramalho classificou a atuação da quadrilha como "perversa" e contou que os alvos eram principalmente pessoas humildes, que buscavam empréstimos de baixo valor. O secretário completou, dizendo que os membros utilizavam violência psicológica e ameaças, inclusive com armas de fogo, para pressionar as vítimas para que quitassem os débitos.