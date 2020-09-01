Quadrilha roubava de carga de mel a canteiro de obra na BR 262

Trecho da BR 262 em Marechal Floriano: rodovia espera por duplicação Crédito: Marcelo Prest

Foram presos três integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamentos a estabelecimentos comerciais e industriais, que atuava na região Serrana do Espírito Santo. Somente de janeiro a agosto deste ano, o grupo praticou pelo menos 30 arrombamentos .

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Geraldo Peçanha, delegado titular da delegacia de Domingos Martins, explica que tudo era alvo dos bandidos: já saquearam escola, uma associação de apicultores artesanais e até uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) às margens da BR 262.

"Eles iniciaram os arrombamentos em janeiro. Em fevereiro fizeram outros e a partir de maio se intensificaram os arrombamentos, chegando a acontecer dois ou três no mesmo final de semana. Chegavam a subtrair equipamentos que custavam R$ 5 mil a R$ 10 mil reais. Em uma obra do Dnit chegaram subtrair compressor, a gente não tem o valor estimado, mas deve ter um custo de cerca de R$ 20 mil, R$ 30 mil reais", afirmou

De apicultores levaram uma carga de mel avaliada em cerca de R$ 9 mil. "Esse grupo é responsável por 90% dos arrombamentos que aconteceram esse ano em Domingos Martins e Marechal Floriano", explicou.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Geraldo Peçanha - 01-09-20