Quadrilha que praticava golpe da "cura espiritual" no ES é presa; saiba como agia

A Polícia Civil prendeu uma organização criminosa interestadual especializada em aplicar golpes de promessa de cura espiritual, "por meio da fé". Os três bandidos foram presos em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, no último dia 16. A corporação explicou que as investigações começaram no dia 31 de maio deste ano, quando os suspeitos foram até João Neiva, onde agiram contra uma senhora – que teve um prejuízo de R$ 2,1 mil. Dias depois, os indivíduos foram identificados com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os mandados de prisão foram cumpridos no Centro de Aracruz, depois que policiais civis descobriram que a cidade estava entre os alvos da organização criminosa no Estado.