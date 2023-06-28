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Polícia

Quadrilha que praticava golpe da "cura espiritual" no ES é presa; saiba como agia

Confira detalhes na entrevista com o Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, Leandro Sperandio

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2023 às 10:57
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi encontrada no veículo dos criminosos.
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi encontrada no veículo dos criminosos. Crédito: Divulgação I Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu uma organização criminosa interestadual especializada em aplicar golpes de promessa de cura espiritual, "por meio da fé". Os três bandidos foram presos em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, no último dia 16. A corporação explicou que as investigações começaram no dia 31 de maio deste ano, quando os suspeitos foram até João Neiva, onde agiram contra uma senhora – que teve um prejuízo de R$ 2,1 mil. Dias depois, os indivíduos foram identificados com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os mandados de prisão foram cumpridos no Centro de Aracruz, depois que policiais civis descobriram que a cidade estava entre os alvos da organização criminosa no Estado.
Segundo as investigações, os integrantes também atuavam no Rio de Janeiro, na Bahia e em Minas Gerais. Todos os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Eles foram identificados como David Santa Ana Sobrinho, de 58 anos, Adilson Pratas Ferreira, de 55 anos, e Jose Carlos da Silva Barista, de 59 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, o delegado Leandro Sperandio, explica a investigação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leandro Sperandio - 28-06-23.mp3

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