Quadrilha que colocava dispositivos em caixas de banco para reter cartões é presa no ES

Material descoberto pela Polícia Civil do ES Crédito: Divulgação/PC-ES

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes em clientes de banco foram presos nesta semana na Serra. De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo utilizava dispositivos eletrônicos para reter cartões em caixas eletrônicos e atuava em vários Estados do Brasil. A prisão foi efetuada por uma equipe da 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, em conjunto com a subsecretaria da Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guardas Municipais de Vila Velha e Serra. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, adjunto da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, detalha a dinâmica das ocorrências.

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SOBRE O CASO:

A prática do crime se dá por meio da instalação em caixas eletrônicos de dispositivos capazes de promoverem a retenção do cartão na máquina, impedindo que a vítima retire o cartão do equipamento", detalhou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues. Simultaneamente à instalação desse dispositivo, os criminosos fixavam na máquina um adesivo com um número de um call center falso, como se fosse de um banco. "Assim que o cartão da vítima fica retido na máquina, eles se mantêm dentro da agência e orientam pessoalmente a vítima a ligar para esse número em busca de apoio. Normalmente um criminoso de maior idade afirma para a vítima que ele também teve o cartão retido na máquina e conseguiu resolver o problema ligando nesse número. Quando a vítima ainda assim não liga para o número, eles mesmos ligam e passam o telefone para a vítima", completou o delegado

A partir desse momento, a vítima falava por telefone com um falso gerente, que aos poucos ia pegando as informações dela por telefone, até chegar nas senhas. "Ao final de tudo eles orientam as vítimas a se afastarem do local afirmando que há possibilidade de que haja bandidos na região. Informam também que o novo cartão será enviado para a casa da vítima. Assim que a vítima sai do banco, eles retiram o cartão da máquina e iniciam um processo de compras e saques", completou o delegado.

O trio, entre eles pai e filho, foi preso depois de tentar aplicar os golpes em agências da Grande Vitória. Os criminosos foram identificados como:

- Pedro Olinto, 58 anos (pai)

- José Roberto da Silva Olinto, 37 anos (filho)

- David Alison Rodrigues de Souza, 27 anos (comparsa)

Eles vão responder por formação de quadrilha, furto com fraude e lavagem de dinheiro.