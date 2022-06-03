Quadrilha forja identidades para pegar empréstimos em nome de pensionistas e aposentados

Seis pessoas são suspeitas de integrarem uma organização criminosa que aplicava golpes financeiros no Espírito Santo. Segundo investigações de uma equipe da Polícia Civil de Guarapari, o grupo era especializado em contratar empréstimos consignados em nome de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao menos 18 pessoas foram vítimas da quadrilha. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Deic de Guarapari, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Eugênio Rodrigues - 03-06-22
Segundo a polícia, as investigações apontaram que a organização era responsável por fabricar as identidades falsas e aplicar os golpes. Durante análise das mensagens entre os suspeitos, foram verificados R$ 200 mil obtidos por meio de cinco empréstimos, de acordo com a polícia. As descobertas sobre o grupo foram feitas pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. A corporação informou os nomes dos suspeitos indiciados.