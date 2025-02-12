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Folia

"Pulsar da Vida": o que a Unidos de Jucutuquara promete mostrar no Carnaval de Vitória

Ouça a participação do diretor de Carnaval da agremiação, Armando Chafik

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 fev 2025 às 12:03
Unidos de Jucutuquara
Escola de Samba Unidos de Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva
Em busca do oitavo título no Carnaval de Vitória, a Unidos de Jucutuquara escolheu o enredo "Pulsar da Vida", que deve abordar a simbologia do coração e as emoções. A escola foi fundada em 1972 e será a primeira a desfilar no Sambão do Povo, no sábado (22). Serão mais de 2 mil componentes e três carros alegóricos. Com sete títulos em sua trajetória, Jucutuquara é uma das mais tradicionais agremiações do Espírito Santo. Quem conta como foi o trabalho até aqui e explica o que a escola deve levar para o Sambão é o diretor de Carnaval da Unidos de Jucutuquara, Armando Chafik. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Armando Chafik – 12-02-25.mp3

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