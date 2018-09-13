"Publicidade mundial está pasteurizada", avalia Washington Olivetto

Washington Olivetto foi o responsável por inserir o mercado publicitário brasileiro em um patamar internacional. É hoje o publicitário brasileiro mais premiado em Cannes e um dos três mais premiados do mundo: mais de 50 Leões entre ouro, prata e bronze e criador de campanhas épicas como o Primeiro Sutiã, Chocolates Garoto e Garoto Bombril. Em Vitória nesta quinta-feira (13) para falar sobre empreendedorismo criativo, Olivetto deu uma passada pelo estúdio do CBN Vitória para falar sobre sua carreira e o futuro da publicidade.