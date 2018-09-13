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PROPAGANDA

"Publicidade mundial está pasteurizada", avalia Washington Olivetto

Ouça a entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 12:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 set 2018 às 12:52
Washington Olivetto foi o responsável por inserir o mercado publicitário brasileiro em um patamar internacional. É hoje o publicitário brasileiro mais premiado em Cannes e um dos três mais premiados do mundo: mais de 50 Leões entre ouro, prata e bronze e criador de campanhas épicas como o Primeiro Sutiã, Chocolates Garoto e Garoto Bombril.  Em Vitória nesta quinta-feira (13) para falar sobre empreendedorismo criativo, Olivetto deu uma passada pelo estúdio do CBN Vitória para falar sobre sua carreira e o futuro da publicidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Washington Olivetto - 13-09-18

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