Pterossauros e mamíferos extintos são estudados por pesquisadora da Ufes

A pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Taissa Rodrigues Marques da Silva, bióloga e doutora em Zoologia, ao longo dos últimos anos tem se debruçado sobre o estudo de espécies extintas. Ela foi uma das integrantes da equipe de pesquisadores que estudaram ovos de pterossauros, répteis voadores pré-históricos que viveram entre 220 milhões e 65 milhões de anos, encontrada no deserto de Gobi, na China. E também tem pesquisa que envolve descoberta diretamente no Espírito Santo, com mamíferos extintos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Taissa conta mais sobre o trabalho de pesquisa. Acompanhe!