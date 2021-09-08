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Dinossauros

Pterossauros e mamíferos extintos são estudados por pesquisadora da Ufes

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a pesquisadora Taissa Rodrigues Marques da Silva, bióloga e doutora em Zoologia pela Ufes, explica como é o trabalho

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:47

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

08 set 2021 às 17:47
Pterossauro é um dos dinossauros estudados por pesquisadora da Ufes
Pterossauro é um dos dinossauros estudados por pesquisadora da Ufes Crédito: Pixabay
A pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Taissa Rodrigues Marques da Silva, bióloga e doutora em Zoologia, ao longo dos últimos anos tem se debruçado sobre o estudo de espécies extintas. Ela foi uma das integrantes da equipe de pesquisadores que estudaram ovos de pterossauros, répteis voadores pré-históricos que viveram entre 220 milhões e 65 milhões de anos, encontrada no deserto de Gobi, na China. E também tem pesquisa que envolve descoberta diretamente no Espírito Santo, com mamíferos extintos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Taissa conta mais sobre o trabalho de pesquisa. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Thaissa Rodrigues - 08-09-21.mp3

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