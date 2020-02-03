Psiquiatra alerta para epidemias de depressão e ansiedade

No Espírito Santo para ministrar uma palestra sobre "Epidemias Modernas", Ana Beatriz Barbosa Silva, médica psiquiatra e membro da Academia de Ciências de Nova Iorque, alerta para o aumento no número de casos de doenças como depressão, ansiedade e outros transtornos. Segundo ela, a doença acomete jovens e adultos que lidam com a pressão nos estudos ou trabalho. Os smartphones, destaca, podem contribuir para o desenvolvimento desses quadros. Ela indica que é preciso maneirar no uso dos dispositivos tecnológicos e manter uma relação equilibrada e produtiva com os aplicativos, principalmente as redes sociais. Ouça a entrevista completa: