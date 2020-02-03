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Redes Sociais

EPIDEMIAS MODERNAS

Psiquiatra alerta para epidemias de depressão e ansiedade

Uso excessivo das redes sociais e cobrança no trabalho podem desencadear doenças mentais, segundo especialista

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 19:11

Publicado em 

03 fev 2020 às 19:11
No Espírito Santo para ministrar uma palestra sobre "Epidemias Modernas", Ana Beatriz Barbosa Silva, médica psiquiatra e membro da Academia de Ciências de Nova Iorque, alerta para o aumento no número de casos de doenças como depressão, ansiedade e outros transtornos. Segundo ela, a doença acomete jovens e adultos que lidam com a pressão nos estudos ou trabalho. Os smartphones, destaca, podem contribuir para o desenvolvimento desses quadros. Ela indica que é preciso maneirar no uso dos dispositivos tecnológicos e manter uma relação equilibrada e produtiva com os aplicativos, principalmente as redes sociais. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Ana Beatriz Barbosa Silva - 03-02-20

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