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Psicólogo explica como o TikTok atua no cérebro dos jovens

O psicólogo doutorando em psicologia com foco em videogames, Eduardo Silva Miranda, fala sobre o assunto!

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 12:33

Publicado em 

09 abr 2022 às 12:33
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular
Jovens ficam cada vez mais tempo nas redes sociais. Crédito: Pexels
Vídeos curtos, de em média 15 segundos, com edições aceleradas e músicas que grudam na cabeça. O formato de conteúdo priorizado no TikTok leva a rede social a crescer de forma rápida, chegando a ser o aplicativo mais baixado em 2021 e ultrapassar a marca de um bilhão de usuários ativos. O público-alvo, majoritariamente formado por jovens, passa horas e horas com os olhos vidrados na tela do celular. Em estudo publicado na revista científica NeuroImage, os pesquisadores perceberam que áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensa são ativadas pelos vídeos da rede, produzindo de forma rápida uma sensação de prazer e satisfação no organismo. As informações são do jornal "O Globo". Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo doutorando em psicologia com foco em videogames pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Eduardo Silva Miranda, fala sobre o assunto!
Entrevista Patrícia Valim - Eduardo Silva Miranda - 09-04-22

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