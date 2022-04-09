Psicólogo explica como o TikTok atua no cérebro dos jovens

Vídeos curtos, de em média 15 segundos, com edições aceleradas e músicas que grudam na cabeça. O formato de conteúdo priorizado no TikTok leva a rede social a crescer de forma rápida, chegando a ser o aplicativo mais baixado em 2021 e ultrapassar a marca de um bilhão de usuários ativos. O público-alvo, majoritariamente formado por jovens, passa horas e horas com os olhos vidrados na tela do celular. Em estudo publicado na revista científica NeuroImage, os pesquisadores perceberam que áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensa são ativadas pelos vídeos da rede, produzindo de forma rápida uma sensação de prazer e satisfação no organismo. As informações são do jornal "O Globo". Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo doutorando em psicologia com foco em videogames pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Eduardo Silva Miranda, fala sobre o assunto!