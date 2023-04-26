Psicólogo esclarece mitos e verdades sobre os sonhos

Você é daquelas pessoas que após acordar de um sonho já corre para a internet para entender e tentar buscar o significado? Sempre fica na dúvida se os sonhos podem ter alguma mensagem premonitória? A ciência se debruça sobre o assunto! Em entrevista ao CBN Cotidiano, o psicólogo clínico Luiz Guilherme Mafle, doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e Universidade de Genebra, estudioso do tema, fala sobre o tema. E já vale a explicação: ele explica que os sonhos são, essencialmente, individuais e não é possível fazer interpretações gerais sobre um mesma lembrança. Em média, por noite, ele aponta, temos de três a quatro sonhos e o cérebro funciona ativamente, mesmo durante o descanso. Ouça a conversa completa!