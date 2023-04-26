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Enigmas da mente

Psicólogo esclarece mitos e verdades sobre os sonhos

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o psicólogo clínico Luiz Guilherme Mafle, doutor em Psicologia pela PUC-Minas/Universidade de Genebra (Suíça), fala sobre o assunto

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:01

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:01
Sono
Sonho Crédito: Pixabay
Você é daquelas pessoas que após acordar de um sonho já corre para a internet para entender e tentar buscar o significado? Sempre fica na dúvida se os sonhos podem ter alguma mensagem premonitória? A ciência se debruça sobre o assunto! Em entrevista ao CBN Cotidiano, o psicólogo clínico Luiz Guilherme Mafle, doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e Universidade de Genebra, estudioso do tema, fala sobre o tema. E já vale a explicação: ele explica que os sonhos são, essencialmente, individuais e não é possível fazer interpretações gerais sobre um mesma lembrança. Em média, por noite, ele aponta, temos de três a quatro sonhos e o cérebro funciona ativamente, mesmo durante o descanso. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Luiz Guilherme Mafle - 26-04-23

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