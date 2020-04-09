Psicólogo de Linhares detalha recuperação da Covid-19

O psicólogo Paulo Ferri, de Linhares, no Norte do Espírito Santo foi um dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e detalhou do seu processo de recuperação. Ferri contou que esteve em uma sexta-feira, dia 13 de março, no Rio de Janeiro, e retornou no domingo, dia 15 de março, já apresentando episódios de tosse. No dia seguinte, ele passou a ter dor de cabeça, além da tosse. Na terça-feira (17), relata ter ficado pior, embora nada grave. Ele reforçou que desde o domingo que voltou de viagem manteve o isolamento. Procurou um hospital na terça-feira (17), fez o exame e retornou para o isolamento. Confira mais detalhes dessa história: