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Durante a pandemia

Psicóloga orienta como reduzir impactos do isolamento nas crianças

Confira a entrevista da psicóloga Naira Delboni à CBN Vitória neste sábado (22)

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 10:20

Publicado em 

22 ago 2020 às 10:20
Os efeitos do isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus na vida das crianças! Uma pesquisa realizada pela ONG "SOS Aldeas Infantiles", com sede na Espanha, apontou que 74% das crianças temem a doença, 66% sentem a distância dos familiares e 53% receiam que a vida volte a não ser a mesma. Os dados chamam a atenção, não é mesmo? Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (22), a psicóloga Naira Delboni, que atua na Unimed, traz orientações sobre como pais e responsáveis para ajudar os pequenos a atravessarem esse período. Acompanhe as explicações!
Entrevista - Patricia Vallim - Naira Delboni - 22-08-20

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