Psicóloga orienta como reduzir impactos do isolamento nas crianças

Os efeitos do isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus na vida das crianças! Uma pesquisa realizada pela ONG "SOS Aldeas Infantiles", com sede na Espanha, apontou que 74% das crianças temem a doença, 66% sentem a distância dos familiares e 53% receiam que a vida volte a não ser a mesma. Os dados chamam a atenção, não é mesmo? Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (22), a psicóloga Naira Delboni, que atua na Unimed, traz orientações sobre como pais e responsáveis para ajudar os pequenos a atravessarem esse período. Acompanhe as explicações!