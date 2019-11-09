Psicóloga dá dicas para ficar mais tranquilo durante a prova do Enem

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acontece neste domingo (10) e para muitos estudantes o sentimento ainda é de expectativa e ansiedade. E para aqueles que, por algum motivo, acreditam que não foram bem na primeira prova, como proceder agora? É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, no CBN Vitória, com a psicóloga e psicoterapeuta, Débora Monteiro Coelho. Acompanhe algumas dicas de como é possível manter a tranquilidade e focar na expectativa de um bom resultado. Ouça!