Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Psicóloga dá dicas para ficar mais tranquilo durante a prova do Enem

Psicóloga dá dicas para ficar mais tranquilo durante a prova do Enem

Segundo dia de prova acontece neste domingo (10

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 14:08

Publicado em 

09 nov 2019 às 14:08
O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acontece neste domingo (10) e para muitos estudantes o sentimento ainda é de expectativa e ansiedade. E para aqueles que, por algum motivo, acreditam que não foram bem na primeira prova, como proceder agora? É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, no CBN Vitória, com a psicóloga e psicoterapeuta, Débora Monteiro Coelho. Acompanhe algumas dicas de como é possível manter a tranquilidade e focar na expectativa de um bom resultado. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Dr. Débora Monteiro Coelho- 09-11-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados