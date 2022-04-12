Psicofobia: entenda o preconceito com pessoas que têm transtornos mentais

Os números sobre saúde mental impressionam! De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo. Entretanto, muitos deixam de buscar ajuda devido ao preconceito que enfrentam na sociedade. E especialistas alertam: não há acesso a tratamento. Em países de baixa renda, 76% a 85% de doentes mentais não recebem tratamento. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, explicou que até problemas financeiros causados pela pandemia potencializaram as doenças mentais. O doutor também alertou para os cuidados com o uso das redes sociais. Ouça a conversa completa!