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Saúde mental

Psicofobia: entenda o preconceito com pessoas que têm transtornos mentais

Quem explica é o o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo!

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:08

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:08
psicofobia
Psicofobia Crédito: Pixabay
Os números sobre saúde mental impressionam! De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo. Entretanto, muitos deixam de buscar ajuda devido ao preconceito que enfrentam na sociedade. E especialistas alertam: não há acesso a tratamento. Em países de baixa renda, 76% a 85% de doentes mentais não recebem tratamento. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, explicou que até problemas financeiros causados pela pandemia potencializaram as doenças mentais. O doutor também alertou para os cuidados com o uso das redes sociais. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Antonio Geraldo - 12-04-22.mp3

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