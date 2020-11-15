"Próximo ciclo municipal será muito difícil", aponta especialista

Acompanhe, agora, a uma entrevista concedida pelo professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e articulista de A Gazeta, Rodrigo Medeiros, àCBN Vitória. Em destaque, ele aponta os principais desafios estruturantes que serão enfrentados pelos próximos gestores municipais à frente das 78 cidades capixabas. Em tempos marcados pela pandemia do novo coronavírus, o professor aponta que os desafios serão múltiplos e de ordem diversa: finanças dos municípios, educação, alta demanda por serviços públicos - como reflexo da crise - e a pauta do saneamento básico. Confira a sua visão!