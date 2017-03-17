Próximo alvo do MPF será o pó preto de minério que chega à atmosfera na Grande Vitória

Próximo alvo do Ministério Público Federal no Espírito Santo será o pó preto de minério que chega à atmosfera na Grande Vitória. De acordo com o Procurador do Ministério Público Federal, André Pimentel Filho, as ações acordadas com a Vale no Termo de Compromisso Ambiental estão relacionadas à remoção do minério que está depositado no final da Praia de Camburi, em Vitória. André Pimentel avalia que o problema na região não é apenas estético e que houve grave prejuízo ambiental.