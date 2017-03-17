Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Próximo alvo do MPF será o pó preto de minério que chega à atmosfera na Grande Vitória
ENTREVISTA

Próximo alvo do MPF será o pó preto de minério que chega à atmosfera na Grande Vitória

A informação é do Procurador do Ministério Público Federal, André Pimentel Filho

Publicado em 17 de Março de 2017 às 12:18

Publicado em 

17 mar 2017 às 12:18
Próximo alvo do Ministério Público Federal no Espírito Santo será o pó preto de minério que chega à atmosfera na Grande Vitória. De acordo com o Procurador do Ministério Público Federal, André Pimentel Filho, as ações acordadas com a Vale no Termo de Compromisso Ambiental estão relacionadas à remoção do minério que está depositado no final da Praia de Camburi, em Vitória. André Pimentel avalia que o problema na região não é apenas estético e que houve grave prejuízo ambiental.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Pimentel Filho - 17-03-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados