Proximidade do verão e chuva podem levar a nova epidemia de dengue no ES

O número de mortes por dengue no Brasil está em alta. Entre janeiro e o dia 12 de novembro, o Ministério da Saúde já contabilizou 968 mortes, segundo o último boletim epidemiológico da pasta sobre arboviroses. Diante do atual cenário, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu um alerta nacional sobre a questão da dengue no Brasil. "Temos a tendência real de chegarmos perto de mil mortes nesse ano e atingindo um recorde com essa doença que desafia a sociedade como um todo", afirma a equipe médica, em nota. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Roberto Laperriere Júnior, fala sobre o tema.