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Alerta

Proximidade do verão e chuva podem levar a nova epidemia de dengue no ES

Ouça entrevista com o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, Roberto Laperriere Júnior

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 nov 2022 às 10:33
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
O número de mortes por dengue no Brasil está em alta. Entre janeiro e o dia 12 de novembro, o Ministério da Saúde já contabilizou 968 mortes, segundo o último boletim epidemiológico da pasta sobre arboviroses. Diante do atual cenário, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu um alerta nacional sobre a questão da dengue no Brasil. "Temos a tendência real de chegarmos perto de mil mortes nesse ano e atingindo um recorde com essa doença que desafia a sociedade como um todo", afirma a equipe médica, em nota. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Roberto Laperriere Júnior, fala sobre o tema. 
Até a semana epidemiológica (SE) 45 – até dia 12 deste mês – deste ano foram notificados 17.127 casos de dengue no Espírito Santo com incidência de 421,43 casos por 100 mil habitantes. Foram confirmados 05 (cinco) óbitos neste período. Não está descartada a possibilidade de um verão com nova epidemia de dengue no Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Laperriere Júnior - 29-11-22.mp3
Como se prevenir: 
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
[fonte: Sesa]

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