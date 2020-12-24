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BALANÇO DO ANO

Protocolo da pandemia será mantido em todo o ano de 2021 no ES

Ouça entrevista na íntegra do governador Renato Casagrande

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 dez 2020 às 13:05
Em entrevista nesta quarta-feira (24) à rádio CBN Vitória, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, alertou que no ano de 2021 o Estado irá manter todo o protocolo da pandemia da covid-19. Há uma grande preocupação neste momento, segundo ele, qual a falta de profissionais da saúde, principalmente os intensivistas. O apelo é para que a população também contribua evitando aglomerações e cumprindo os protocolos de prevenção à doença. Casagrande destaca que o mapa da Covid-19 deve mudar radicalmente de cor nos próximos dias, caso o número de contaminados e óbitos continue subindo, com muitas cidades migrando para o alto e moderado.
Casagrande também destacou que 2020 foi um ano em que ele muitas vezes teve que escolher entre tomar uma decisão "ruim ou menos pior". Com o fim do auxílio emergencial, a preocupação do governo para o próximo ano é para a agenda da proteção social e segurança alimentar. 
Nesta entrevista também confira detalhes sobre as obras de infraestrutura no ES; a ausência de aumento para salário dos servidores; a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados; a proposta de uma coalisão de centro para as eleições presidenciais e a relação do governo do Estado com os futuros prefeitos eleitos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 24-12-20.mp3

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