Protocolo da pandemia será mantido em todo o ano de 2021 no ES

Em entrevista nesta quarta-feira (24) à rádio CBN Vitória, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, alertou que no ano de 2021 o Estado irá manter todo o protocolo da pandemia da covid-19. Há uma grande preocupação neste momento, segundo ele, qual a falta de profissionais da saúde, principalmente os intensivistas. O apelo é para que a população também contribua evitando aglomerações e cumprindo os protocolos de prevenção à doença. Casagrande destaca que o mapa da Covid-19 deve mudar radicalmente de cor nos próximos dias, caso o número de contaminados e óbitos continue subindo, com muitas cidades migrando para o alto e moderado.

Casagrande também destacou que 2020 foi um ano em que ele muitas vezes teve que escolher entre tomar uma decisão "ruim ou menos pior". Com o fim do auxílio emergencial, a preocupação do governo para o próximo ano é para a agenda da proteção social e segurança alimentar.

Nesta entrevista também confira detalhes sobre as obras de infraestrutura no ES; a ausência de aumento para salário dos servidores; a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados; a proposta de uma coalisão de centro para as eleições presidenciais e a relação do governo do Estado com os futuros prefeitos eleitos.