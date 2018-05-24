Protestos podem levar a desabastecimento nos supermercados

A greve dos caminhoneiros, que já entra no seu quarto dia de paralisação nesta quinta-feira (24), pode levar ao desabastecimento de produtos nos supermercados. Segundo o presidente da Federação do Comércio, Jose Lino Sepulcri, em virtude do fechamento da Ceasa nesta quinta-feira (24) e das atividades parciais da central de abastecimento nesta quarta-feira (23), os supermercados já sentem o impacto das manifestações, com hortifrutigranjeiros começando a faltar.