Familiares de policiais militares protestaram na manhã deste sábado (04) em frente aos Batalhões da Polícia Militar localizados na Grande Vitória e também no Sul, Norte e Noroeste do Estado.

O reajuste de salário e benefícios como insalubridade, periculosidade, auxílio alimentação e adicional noturno são as principais reivindicações nos protestos.

Your browser does not support the audio element. Protesto de familiares de policiais impede saída de viaturas dos batalhões

Com as manifestações, a saída de viaturas fica impedida, comprometendo o policiamento ostensivo. O secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, pede a compreensão para os manifestantes, porque o trabalho exercido pelos policiais é de muita importância para a sociedade.

"Que haja a compreensão de quem está impedindo a saída de polícia para a necessidade de se rever isso, para a necessidade e interesse de toda a sociedade, inclusive dos próprios parentes que certamente vão precisar do apoio dos policiais nas ruas"

As cidades que estão tendo protesto são: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Aracruz, Sooretama, Colatina, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, Cachoeiro de Itapemirim, Iúna, Piúma, Marataízes e Alegre.

De acordo com o Código Penal Militar, policiais são proibidos de realizarem protestos, greves ou paralisações, sob pena de punição de até dois anos de detenção.

No entanto o secretário André Garcia pontuou que caso seja comprovada a participação dos policiais nos protestos, os mesmos podem sofrer punições administrativas.

As mobilizações envolvendo mulheres, filhas e namoradas de PMs começaram nesta sexta-feira (03), na 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Feu Rosa, na Serra e ganharam a adesão de familiares de policiais de outras unidades.

Na próxima segunda-feira (06) deve ocorrer uma reunião entre as entidades do governo e representantes do movimento para negociar o fim dos protestos.

Protestos também atingem BME

Segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados, Sargento Renato Martins, há manifestantes inclusive em frente à cavalaria, BME, Batalhão de Trânsito e Quartel do Comando Geral. As mulheres reivindicam reajuste salarial, o pagamento de auxílio alimentação, periculosidade, insalubridade e adicional noturno. Denunciam também a frota sucateada e a falta de perspectiva de carreira.