PROTESTE constata adulteração em seis marcas de azeite

Avaliando a qualidade dos azeites desde 2002, a PROTESTE – Associação de Consumidores –, defende o consumidor de marcas que vendem produtos adulterados ou que afirmam ser extravirgem sem serem. Todas as avaliações são feitas por laboratórios credenciados pelo MAPA (Ministério da Agricultura) e pelo COI (Conselho Oleícola Internacional).

Sendo assim, após a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de São Paulo interditar seis empresas por venda de óleo de soja ou óleo misto, com o rótulo de azeite extravirgem, a associação separou algumas dicas para que o consumidor possa escolher o melhor produto nas prateleiras, que atendem rigorosamente as especificações estabelecidas, e também, como conservar melhor o produto em casa. Confira as dicas com a representante e técnica da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Juliana Dias.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - John Gomes - Juliana Dias - 28-07-17.mp3

Como escolher o azeite:

· Desconfie de produtos muito abaixo do preço médio de mercado. Alguns se passam por azeite, mas são temperos ou mistura de óleos. Para fugir disso, leia os ingredientes no rótulo (o produto legítimo só tem um item: o próprio azeite de oliva extravirgem);

· Escolha o azeite que tenha sido produzido há, no máximo, seis meses. Produtos mais frescos preservam melhor suas propriedades nutricionais;

· Dê preferência para as garrafas que estejam mais ao fundo da prateleira, onde a exposição do produto à luz é menor;

· Prefira vidros escuros que mantêm a luz afastada e fazem com que o produto dure mais tempo;

· Preste atenção aos rótulos dos azeites importados. É obrigatório que informem o local de produção e de envase (melhor se forem produzidos e envasados no mesmo local);

· Não escolha azeites turvos, porque pode ser resultado de um menor grau de filtragem (qualidade);

· Opte por embalagens menores. Quanto mais tempo aberta, maior será o contato com o ar e a degradação do produto. E não se esqueça de tampar bem após o uso.

· Atente ao rótulo, porque, para um azeite ser considerado extravirgem, deve possuir acidez de até 0,8% e conter na lista de ingredientes só o azeite de oliva extravirgem.

Conservação:

· Evite a exposição direta do azeite ao ar, à luz solar e ao calor por períodos prolongados. Por isso, armazene-o em local protegido da luz (por exemplo, em armários), fresco e longe de fontes de calor, como forno e fogão;

· Da mesma forma, evite transferir a embalagem original para embalagens que ficam sobre a mesa, geralmente expostas à luz e também às variações de temperatura;

· Nunca coloque o azeite extravirgem na geladeira. Isso causa turvação do produto e pode alterar o sabor;