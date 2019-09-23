Proprietário de loja que pegou fogo será notificado para obras

A Defesa Civil de Vitória notifica nesta segunda-feira (23) o proprietário da loja de couros que pegou fogo na Vila Rubim, em Vitória, para que faça um reforço na lage de parte do galpão, que corre risco de cair. No entanto, não há risco de colapso, destacou o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno. Segundo ele, nesta segunda (23) há ainda trabalho de rescaldo sendo feito pelo Corpo de Bombeiros. Jonathan Jatorno também afirmou que somente após o trabalho de escora da lage é que será feita uma vistoria no local para verificar se há condições das famílias dos prédios vizinhos interditados possam voltar às suas casas.

Dois prédios (um de 11 e outro de quatro andares), dois sobrados e quatro casas estão interditados. No total, cerca de 70 pessoas estão desalojadas. A loja incendiada na sexta-feira (20) na Vila Rubim tinha situação de alvará irregular também com a prefeitura de Vitória. Segundo a secretaria de Desenvolvimento da Capital (Sedec), o estabelecimento estava com o alvará de localização e funcionamento vencido desde outubro de 2017. Ainda de acordo com a prefeitura, de lá para cá o responsável recebeu 57 autos de infração. Na mesma sexta-feira, o Corpo de Bombeiros já havia informado que o estabelecimento não possuía o alvará da corporação desde setembro de 2017.