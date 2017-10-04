Propostas para melhorar BR 101 aguardam votação em colegiado na ANTT

O Diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, deve prestar esclarecimentos na próxima semana à Comissão de Infraestrutura do Senado sobre a situação da BR 101. Segundo o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a expectativa é de que na audiência já sejam apresentadas respostas da agência ao pedido de revisão contratual da Eco 101. Segundo a ANTT, a área técnica da agência entregou, dentro do prazo, o parecer técnico sobre a proposta apresentada pela Eco 101. Este parecer aguarda agora a deliberação da diretoria colegiada da agência.