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Propostas para melhorar BR 101 aguardam votação em colegiado na ANTT

Senado espera esclarecimentos de direção da Agência de Nacional de Transportes Terrestres na próxima semana

Publicado em 04 de Outubro de 2017 às 14:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 out 2017 às 14:08
BR 101 próximo a Timbuí, em Fundão Crédito: A Gazeta | Arquivo
O Diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, deve prestar esclarecimentos na próxima semana à Comissão de Infraestrutura do Senado sobre a situação da BR 101. Segundo o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a expectativa é de que na audiência já sejam apresentadas respostas da agência ao pedido de revisão contratual da Eco 101. Segundo a ANTT, a área técnica da agência entregou, dentro do prazo, o parecer técnico sobre a proposta apresentada pela Eco 101. Este parecer aguarda agora a deliberação da diretoria colegiada da agência.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço - 04-10-17

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