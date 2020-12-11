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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Proposta quer humanizar depoimento de vítimas de violência sexual

O modelo de depoimento especial, que já é utilizado para crianças e adolescentes e é facultativo para jovens entre 18 e 21 anos, passaria a ser aplicado também em pessoas adultas nesses casos

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:29
Após a repercussão do tratamento dado à influenciadora Mariana Ferrer, vítima de estupro, em seu depoimento durante o julgamento do caso, uma proposta pretende mudar a metodologia usada para colher depoimentos de vítimas de violência sexual. O modelo de depoimento especial, que já é utilizado para crianças e adolescentes e é facultativo para jovens entre 18 e 21 anos, passaria a ser aplicado também em pessoas adultas nesses casos. 
Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (10), o juiz de direito Rodrigo Foureaux, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conta que propôs a mudança e tem capitaneado a discussão a nível de Brasil, inclusive com uma proposta junto ao Congresso Nacional.
Segundo o magistrado, a intenção é humanizar o momento de ouvir a vítima de violência sexual, já que o formato tradicional de audiência expõe a pessoa a, pelo menos, três pessoas, com a possibilidade de repetição de depoimento no decorrer do processo. Com o tratamento especial, a vítima seria ouvida uma vez, sem a presença maciça de pessoas durante o depoimento. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juiz Rodrigo Foureaux - 11-12-20.mp3

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