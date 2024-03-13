Promoção de coronéis da Polícia Militar do ES na mira de disputa judicial

Uma disputa judicial, que teve início logo após a greve dos militares em 2017, pode ter repercussão no quadro de promoção dos coronéis da Polícia Militar do Espírito Santo. Embora ela não resulte em alterações na lista dos que devem assumir o alto comando da corporação, tem causado debate entre o oficialato com as consequências que pode vir a ocasionar nos próximos meses. Até o início do próximo mês de maio, a cúpula da PM passará por uma mudança significativa em decorrência de algumas aposentadorias. O que abre espaço para troca de 16 dos 21 postos de coronéis que ocupam funções de gestão. Para três deles já houve promoção, restando 13 vagas. Um quadro de acesso, publicado em boletim interno da corporação, traz a indicação dos militares que podem alcançar a patente máxima. São 15 nomes habilitados, em ordem decrescente. É nesse cenário que reside a disputa. Na última segunda-feira (11) foi concedida uma nova decisão judicial, das muitas que envolvem o caso, voltando com o nome do tenente-coronel Sérgio Luiz Anechini para a lista de promoções. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.