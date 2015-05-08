Projetos municipais de incentivo à sustentabilidade em Vitória

Foi lançado nesta quinta-feira (7) Plano de Ação, que consiste em um documento completo com um conjunto de projetos de curto, médio e longo prazos rumo à sustentabilidade. O Plano de Ação Vitória Sustentável é fruto do projeto Iniciativas Cidades Emergentes e Sustentáveis (Ices). Em entrevista ao programa CBN Vitória o assessor de projetos da Prefeitura de Vitória, Antônio Claudino de Jesus, explicou detalhes dos estudos e prazos para implementação das ações. O plano é o resultado de cerca de um ano de estudos, análise de dados e reuniões, tudo em conjunto com técnicos da Prefeitura de Vitória, do Instituto Pólis, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Caixa Econômica Federal.