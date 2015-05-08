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PLANO DE AÇÃO

Projetos municipais de incentivo à sustentabilidade em Vitória

Trabalho na Capital é resultado de um ano de estudos, análises de dados e reuniões

Publicado em 08 de Maio de 2015 às 01:44

Publicado em 

08 mai 2015 às 01:44
Foi lançado nesta quinta-feira (7) Plano de Ação, que consiste em um documento completo com um conjunto de projetos de curto, médio e longo prazos rumo à sustentabilidade. O Plano de Ação Vitória Sustentável é fruto do projeto Iniciativas Cidades Emergentes e Sustentáveis (Ices). Em entrevista ao programa CBN Vitória o assessor de projetos da Prefeitura de Vitória, Antônio Claudino de Jesus, explicou detalhes dos estudos e prazos para implementação das ações. O plano é o resultado de cerca de um ano de estudos, análise de dados e reuniões, tudo em conjunto com técnicos da Prefeitura de Vitória, do Instituto Pólis, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Caixa Econômica Federal.
Entrevista - Patrícia Vallim - Antônio Claudino - 07-05-15

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