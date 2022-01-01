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Projeto verão: perder peso rápido pode te fazer engordar?

Não tem milagre! A receita é, mesmo, educação alimentar e exercício físico. Começando agora, dá para chegar ao carnaval com menos peso no corpo e na consciência.

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 10:59

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 jan 2022 às 10:59
Barriga, saúde
Barriga, saúde Crédito: Pixabay
Chegou a estação mais quente do ano e, com ela, os projetos para colocar rapidamente a forma em dia para uma ida à praia ou à piscina. Mas é preciso tomar alguns cuidados com o conhecido “projeto verão”, já que pode haver “efeito rebote” em casos de emagrecimento rápido. É possível perder peso rápido de maneira saudável? Ou com o emagrecimento rápido vem a possibilidade de ganhar mais peso do que a quantidade perdida? Quem explica é a médica endocrinologista Queulla Garret dos Santos, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo (SBEM-ES), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Dra Queulla Santos - 01-01-22

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