Projeto verão: perder peso rápido pode te fazer engordar?

Chegou a estação mais quente do ano e, com ela, os projetos para colocar rapidamente a forma em dia para uma ida à praia ou à piscina. Mas é preciso tomar alguns cuidados com o conhecido “projeto verão”, já que pode haver “efeito rebote” em casos de emagrecimento rápido. É possível perder peso rápido de maneira saudável? Ou com o emagrecimento rápido vem a possibilidade de ganhar mais peso do que a quantidade perdida? Quem explica é a médica endocrinologista Queulla Garret dos Santos, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo (SBEM-ES), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!