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É Capixaba!

Projeto vai caracterizar os tipos de queijos artesanais produzidos no ES

A pesquisa começa a ser desenvolvida neste mês de fevereiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jan 2025 às 12:04
Queijos produzidos no Espírito Santo
Queijos produzidos no Espírito Santo Crédito: Erica Frank/Seag
O sucesso dos queijos artesanais! Os sabores e as características de cada queijo feito em território capixaba serão mapeados em um projeto do governo do Estado. Segundo informações do governo, a pesquisa começa a ser desenvolvida neste mês de fevereiro, dentro das iniciativas apoiadas pelo Programa de Incentivo à Pesquisa, à Extensão, ao Desenvolvimento Social e à Inovação Agropecuária (Inovagro). Com a caracterização da produção dos queijos artesanais e autorais do Estado, incluindo aqueles feitos a partir de leite cru, o Governo dá um passo importante para garantir a regularização e a segurança desses produtos, além de preservar as técnicas tradicionais e contribuir para o fortalecimento do mercado local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Enio Bergoli - 29-01-25.mp3

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