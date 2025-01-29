Projeto vai caracterizar os tipos de queijos artesanais produzidos no ES

O sucesso dos queijos artesanais! Os sabores e as características de cada queijo feito em território capixaba serão mapeados em um projeto do governo do Estado. Segundo informações do governo, a pesquisa começa a ser desenvolvida neste mês de fevereiro, dentro das iniciativas apoiadas pelo Programa de Incentivo à Pesquisa, à Extensão, ao Desenvolvimento Social e à Inovação Agropecuária (Inovagro). Com a caracterização da produção dos queijos artesanais e autorais do Estado, incluindo aqueles feitos a partir de leite cru, o Governo dá um passo importante para garantir a regularização e a segurança desses produtos, além de preservar as técnicas tradicionais e contribuir para o fortalecimento do mercado local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!