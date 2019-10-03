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CIDADANIA

Projeto resgata a cidadania de moradores em situação de rua

Ouça a entrevista com a secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 out 2019 às 12:12
Uma moeda social começou a circular no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, e vista resgatar a cidadania das pessoas que vivem hoje em situação de rua. A iniciativa faz parte do programa "Escola da Vida"  e o projeto se chama “Moeda Vida Nova”.
Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling, explicou que a proposta visa estimular escolhas e decisões desse público, além de proporcionar dignidade. Os assistidos ganham uma moeda - um “bônus” - por cada atividade que participarem, pontualidade e para quem levar alguém para acompanhar o projeto. Sempre na última sexta-feira de cada mês, os assistidos podem trocar os “bônus” por livros, roupas ou alguma mercadoria no Centro de Evangelização Santa Clara (Cescla).
Contam pontos: Pontualidade (4); Presença (4); Participação ativa nas atividades até o fim (8); trazer um amigo (4). Cada ponto vale um real para compra no bazar da Pastoral de Rua. O saldo não pode acumular de um mês para o outro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Iohana Kroehling - 03-10-19

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