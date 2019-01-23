Projeto quer salvar espécie em extinção na Ilha de Trindade

Localizada a 1.200 quilômetros de Vitória, a Ilha de Trindade é uma das maiores reservas ambientas do Atlântico. O local foi muito devastado no passado e algumas espécies de animais endêmicas, ou seja, restritas à região, sofreram com os danos e perderam suas áreas de reprodução. É o caso das fragatas-de-trindade, uma ave que tem apenas 30 espécimes vivas.

Para tentar evitar e extinção do animal e impulsionar a reprodução, pesquisadores de universidades brasileiras - como a FURG, UFRGS, UFAL, UFMG e UFRJ - desenvolvem ninhos e árvores artificiais que simulam a realidade e reproduzem os sons que a fragata-de-trindade emite durante o acasalamento. No momento, os ninhos artificiais estão sendo testados no Rio Grande do Sul antes de serem levados para a ilha de Trindade. No dia 13 de fevereiro a expectativa é que um navio, partindo de Vitória, saia com o grupo para levar a experiência ao local. A Marinha do Brasil, por meio do programa ProTrindade, tem auxiliado o grupo.