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Projeto quer salvar espécie em extinção na Ilha de Trindade

Pesquisadores de universidades brasileiras desenvolvem ninhos e árvores artificiais que simulam a realidade e reproduzem os sons que a fragata-de-trindade emite durante o acasalamento. Atualmente existem apenas 30 espécies vivas no mundo

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 12:40

Publicado em 

23 jan 2019 às 12:40
Localizada a 1.200 quilômetros de Vitória, a Ilha de Trindade é uma das maiores reservas ambientas do Atlântico. O local foi muito devastado no passado e algumas espécies de animais endêmicas, ou seja, restritas à região, sofreram com os danos e perderam suas áreas de reprodução. É o caso das fragatas-de-trindade, uma ave que tem apenas 30 espécimes vivas.
Para tentar evitar e extinção do animal e impulsionar a reprodução, pesquisadores de universidades brasileiras - como a FURG, UFRGS, UFAL, UFMG e UFRJ - desenvolvem ninhos e árvores artificiais que simulam a realidade e reproduzem os sons que a fragata-de-trindade emite durante o acasalamento. No momento, os ninhos artificiais estão sendo testados no Rio Grande do Sul antes de serem levados para a ilha de Trindade. No dia 13 de fevereiro a expectativa é que um navio, partindo de Vitória, saia com o grupo para levar a experiência ao local. A Marinha do Brasil, por meio do programa ProTrindade, tem auxiliado o grupo.
Para contar detalhes do projeto, vamos conversar com Leandro Bugoni, Leandro Bugoni, Coordenador geral do projeto RETER-Trindade, doutor em Ecologia e Biologia Evolucionária e professor da Universidade Federal do Rio Grande. Confira!
Entrevista - John Gomes - Leandro Bugoni - 23-01-19

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