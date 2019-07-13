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Projeto quer regularizar festas e eventos na Rua da Lama

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 21:24

Publicado em 

12 jul 2019 às 21:24
Rua da Lama: projeto em debate com moradores e realizadores de eventos Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
O projeto de lei que pretende regularizar a realização de uma festa semanal, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, foi aprovado, nesta semana, na Câmara de Vereadores. A proposta ainda segue para sanção do Executivo.
Para o coordenador geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha (AMJAP), Peterson Pimentel, as principais reclamações dos moradores de Jardim da Penha quando há esses eventos na Rua da Lama é com o uso de drogas, a sujeira deixada no local e com o som alto, que segue até de madrugada. Eles também afirmam que, por conta da aglomeração de pessoas, muitos moradores ficam impedidos de chegar ou sair de suas casas. Para ele, é necessário maior debate com relação ao assunto. 
Já Diogo Cypriano, que organiza o evento Som de Fogueira, na Rua da Lama, às terças-feiras, afirma que o projeto vai ajudar a sanar ou minimizar esses problemas. “A prefeitura sendo protagonista desses eventos - e não mais os comerciantes ou estudantes - ela terá como obrigação colocar lixeiras, banheiros químicos e policiamento, por exemplo”, disse.
Para Diogo, as dificuldades enfrentadas pelos moradores decorrem justamente da ausência do poder público no local. Ouça a entrevista completa com o assunto em debate:
Entrevista - Fabio Botacin - Peterson Pimentel e Dyogo Cypriano - 12-07-19.mp3
Procurada, a Prefeitura de Vitória informou por nota que "vai aguardar o projeto ser protocolado no Poder Executivo e tramitar nas secretarias afins para analisar".
A Rua da Lama é como ficou conhecida a Avenida Anísio Fernandes Coelho, no trecho entre a Praça Wolghano Netto e o cruzamento com a Rua Alziro Zarur, nas proximidades da Ufes.

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