Justiça Eleitoral quer aproximar indígenas e quilombolas das eleições

Os dados chamam a atenção. Números do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que há o registro de 4.411 pessoas indígenas no Espírito Santo. No entanto, constam no cadastro eleitoral somente 1.575 indígenas aptos a votarem, o que equivale a 35,7% da população verificada no Censo. Diante desse cenário, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) deu início, neste mês de novembro, ao projeto "Cidadania e Participação Política em comunidades originárias", com visitas a duas localidades do município de Aracruz com representantes de guaranis e tupiniquins. Os encontros foram organizados pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, que ficará responsável pelos próximos passos da iniciativa. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Escola Judiciária Eleitoral e juiz membro do TRE-ES, Renan Sales, fala sobre a iniciativa.
A primeira parada foi na Comunidade Guarani Nova Esperança, com as presenças dos caciques Marcelo, de Nova Esperança; Joksly, de Amarelos; Jonas do Rosário, de Areal (Tupinikin); e Peru, de Piraqueaçu.
O segundo encontro foi na Comunidade Tupinikin Pau-brasil, com as presenças do cacique Valdeir e vice-cacique Lindomar, de Pau-brasil; cacique Nelson, de Três Palmeiras; cacique Vilmar, de Caieiras; do presidente da associação da terra indígena Comboios, Jocinaldo Coutinho; e da cacique Marcela, de Irajá e única mulher cacique do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
[fonte: TRE-ES]