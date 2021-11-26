Projeto que regulamenta 5G na Capital será analisado na próxima semana pela Câmara

A Prefeitura de Vitória enviou à Câmara dos Vereadores, nesta quinta-feira (25), um projeto de lei (PL) para o desenvolvimento da infraestrutura adequada para a oferta de internet no formato 5G, que permite uma conexão mais rápida. A tecnologia também permite elevado potencial de processamento e transmissão de dados, alto padrão de velocidade e estabilidade de rede, com capacidade para sustentar conexões simultâneas. O projeto, agora, vai para votação no Legislativo. É o que explica o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória. Nesta conversa, Pazolini fala também sobre Natal, Réveillon e Carnaval.