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Tecnologia

Projeto que regulamenta 5G na Capital será analisado na próxima semana pela Câmara

Ouça detalhes em uma entrevista com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2021 às 11:53
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória
A Prefeitura de Vitória enviou à Câmara dos Vereadores, nesta quinta-feira (25), um projeto de lei (PL) para o desenvolvimento da infraestrutura adequada para a oferta de internet no formato 5G, que permite uma conexão mais rápida. A tecnologia também permite elevado potencial de processamento e transmissão de dados, alto padrão de velocidade e estabilidade de rede, com capacidade para sustentar conexões simultâneas. O projeto, agora, vai para votação no Legislativo. É o que explica o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória. Nesta conversa, Pazolini fala também sobre Natal, Réveillon e Carnaval. 
O projeto de lei vai atualizar a Lei Municipal nº 8.797/2015, que dispõe sobre a instalação das estações de telecomunicações em Vitória, mas que não está adaptada à legislação nacional. "O projeto de lei vai desburocratizar o processo de instalação das estruturas, prevendo, entre outras medidas, a dispensa da emissão de licenças municipais para a instalação, em área urbana, da infraestrutura de redes de pequeno porte. É um instrumento com potencial de incentivar a atração de negócios e, consequentemente de empregos", afirma Pazolini.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 26-11-21.mp3

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