Projeto que regulamenta 5G na Capital será analisado na próxima semana pela Câmara

A Prefeitura de Vitória enviou à Câmara dos Vereadores, nesta quinta-feira (25), um projeto de lei (PL) para o desenvolvimento da infraestrutura adequada para a oferta de internet no formato 5G, que permite uma conexão mais rápida. A tecnologia também permite elevado potencial de processamento e transmissão de dados, alto padrão de velocidade e estabilidade de rede, com capacidade para sustentar conexões simultâneas. O projeto, agora, vai para votação no Legislativo. É o que explica o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória. Nesta conversa, Pazolini fala também sobre Natal, Réveillon e Carnaval.
O projeto de lei vai atualizar a Lei Municipal nº 8.797/2015, que dispõe sobre a instalação das estações de telecomunicações em Vitória, mas que não está adaptada à legislação nacional. "O projeto de lei vai desburocratizar o processo de instalação das estruturas, prevendo, entre outras medidas, a dispensa da emissão de licenças municipais para a instalação, em área urbana, da infraestrutura de redes de pequeno porte. É um instrumento com potencial de incentivar a atração de negócios e, consequentemente de empregos", afirma Pazolini.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 26-11-21.mp3