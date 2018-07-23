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ENTREVISTAS

Projeto prevê criação de faixa para ônibus entre Vitória e Vila Velha

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:08

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:08
Uma nova iniciativa pretende trazer maior fluidez ao trânsito da Região Metropolitana da Grande Vitória. Trata-se da implantação da faixa preferencial para ônibus e cujo projeto vai da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, até a Carlos Lindenberg, em Vila Velha, atravessando a Segunda Ponte.
A iniciativa se parece com a Linha Verde, que hoje opera na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A pista do BRS vai ser a da direita, onde os ônibus já circulam atualmente. A diferença é que, segundo a subsecretária de Mobilidade Urbana do Estado, Luciene Becacici, apenas os carros que precisarem fazer uma conversão à direita vão ser permitidos na pista para entrar em uma rua ou em um comércio, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória, ela detalha a iniciativa. Confira!
Entrevista - John Gomes - Luciene Becassis - 23-07-18.mp3

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