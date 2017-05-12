Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Projeto pesquisa mobilidade urbana em Vitória e você pode opinar

Parceria entre a Rede Gazeta e a Ufes promove o estudo de soluções para a mobilidade urbana da região metropolitana

Publicado em 12 de Maio de 2017 às 19:33

Publicado em 

12 mai 2017 às 19:33
 Mobilidade Urbana é um assunto que está sempre em debate e envolve grande parte da população. Por meio do projeto Gazeta Lab, alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão estudando maneiras para a mobilidade alternativa na Grande Vitória. A iniciativa faz parte da parceria entre a Rede Gazeta e a Ufes.
Para ajudar na proposta de estratégias e políticas públicas direcionadas, o grupo está pesquisando quais são os meios de locomoção utilizado pela população capixaba na Capital. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Cristina Engel, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, explica que a iniciativa busca também saídas para a redução no tráfego, menor permanência no trânsito, redução de stress e aumento da qualidade de vida. Ouça a conversa na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Cristina Angel - 12-05-17.mp3
Sua participação na pesquisa ajuda no mapeamento e identificação de novas propostas para a mobilidade. O resultado irá nortear um estudo que pode indicar a mobilidade urbana mais eficiente para a população.
Clique aqui e responda as questões da pesquisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados