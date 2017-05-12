Projeto pesquisa mobilidade urbana em Vitória e você pode opinar

Mobilidade Urbana é um assunto que está sempre em debate e envolve grande parte da população. Por meio do projeto Gazeta Lab, alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão estudando maneiras para a mobilidade alternativa na Grande Vitória. A iniciativa faz parte da parceria entre a Rede Gazeta e a Ufes.

Para ajudar na proposta de estratégias e políticas públicas direcionadas, o grupo está pesquisando quais são os meios de locomoção utilizado pela população capixaba na Capital. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Cristina Engel, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, explica que a iniciativa busca também saídas para a redução no tráfego, menor permanência no trânsito, redução de stress e aumento da qualidade de vida. Ouça a conversa na íntegra:

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