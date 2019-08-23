Projeto para desenvolver inteligência emocional é destaque no ES

Ao longo dos últimos anos um conceito que ganhou destaque nas rodas de discussão foi o da inteligência emocional, apontada por especialistas como a capacidade de um indivíduo administrar as próprias emoções e usá-las em seu favor. Mas, de forma prática, como podemos utilizá-la na vida cotidiana? O projeto “Viva Acima e Além” tem sido destaque na Região Serrana do Espírito Santo oferecendo workshops gratuitos e abertos ao público justamente com o objetivo de despertar a inteligência emocional de moradores. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Juiz da Comarca de Venda Nova do Imigrante, Valeriano Bolzan.