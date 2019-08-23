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Projeto para desenvolver inteligência emocional é destaque no ES

O projeto "Viva Acima e Além" tem sido destaque na Região Serrana do Espírito Santo oferecendo workshops gratuitos e abertos ao público justamente com o objetivo de despertar a inteligência emocional de moradores

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 21:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 ago 2019 às 21:03
Ao longo dos últimos anos um conceito que ganhou destaque nas rodas de discussão foi o da inteligência emocional, apontada por especialistas como a capacidade de um indivíduo administrar as próprias emoções e usá-las em seu favor. Mas, de forma prática, como podemos utilizá-la na vida cotidiana? O projeto “Viva Acima e Além” tem sido destaque na Região Serrana do Espírito Santo oferecendo workshops gratuitos e abertos ao público justamente com o objetivo de despertar a inteligência emocional de moradores. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Juiz da Comarca de Venda Nova do Imigrante, Valeriano Bolzan.
O juiz explica que que o objetivo do trabalho é despertar as pessoas para que elas olhem para dentro de si “e deixem o barulho do mundo, que não ajuda, pelo contrário, só atrapalha no desenvolvimento humano. Espero potencializar as pessoas para enfrentar os diversos dilemas que a vida nos traz”. Assim, elas podem verificar em que áreas da vida precisam melhorar e como podem melhorar a relação com todos que estão ao seu redor”. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Valeriano Bolzan - 22-08-19

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