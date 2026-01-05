Projeto forma jovens para atuar em restauração de patrimônios históricos no ES; saiba como funciona!

Uma iniciativa no Espírito Santo tem o objetivo de permitir com que jovens atuem no processo de restauração de patrimônios históricos no Estado. O curso gratuito faz parte do projeto da Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios (Empao), uma parceria do Instituto Goia com a Petrobras, voltado para jovens moradores de Vitória, Vila Velha e Serra, cujo objetivo principal é melhorar a qualidade de vida por meio da preservação do patrimônio cultural. O lema do projeto é: "Já pensou em aprender uma profissão que valoriza nossa história e ainda te ajuda a construir a sua?". São mais de 1.000 horas de formação técnica, oficinas práticas e trabalho remunerado no final.