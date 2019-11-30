Projeto foi seguido, diz DER sobre falta de vagas na Leitão da Silva

Trecho da avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Após adiar a inauguração, o Governo do Estado marcou a entrega das obras da avenida Leitão da Silva, em Vitória, para o próximo domingo (1). A inauguração estava prevista inicialmente para o dia 24 de novembro, mas foi adiada por causa das chuvas fortes que atingiram o Espírito Santo. As obras foram iniciadas em 2014. Quase pronta, com novos canteiros centrais e ciclovia, a via já está quase toda liberada para o fluxo de veículos. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), todo a via terá três faixas para veículos.

Após mudanças no projeto inicial da obra, que passou a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, tinha o orçamento inicial que era de R$ 50 milhões e saltou para R$ 115 milhões. Em entrevista à Rádio CBN Vitória o diretor-geral do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, informou que houve correção na camada de asfalto que acabou deteriorada no período das chuvas fortes de novembro. Questionado sobre a reclamação de usuários da falta de vagas de estacionamento e de área para carga e descarga, ele lembra do projeto da Leitão da Silva.

"Estou seguindo estritamente o projeto contratado. Mas o diálogo com a comunidade acontece e estamos abertos à conversas com comerciantes e também com a prefeitura. Se houver necessidade de adequação com isso, será realizado", explica.

Ouça a entrevista completa onde ele também explica sobre a restauração do trecho da Rodovia do Sol, em Meaípe, e a interdição programada para a rodovia em Santa Leopoldina:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Cesar Mareto - 29-11-19

DER-ES inicia obra de desvio em rodovia destruída pela erosão em Meaípe

As obras, que iniciaram nesta quinta-feira (28), no trecho da ES-060, em Meaípe, tem previsão de serem encerradas em cerca de 15 dias segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). A rodovia, que teve parte do asfalto engolida pelo mar, terá um desvio para garantir a segurança de veículos e pessoas que passam pelo local.

O desvio está sendo construído a direita da via no sentido de Meaípe - Anchieta e passará por um terreno que fica na lateral da pista original. O transito no local deve permanecer assim durante todo o verão. A nova faixa é uma ação paliativa de segurança, visto que, o movimento de turistas no local, que é intenso no verão, pode provocar acidentes e congestionamentos.

A obra definitiva é necessária, mas ainda não data para começar. Segundo Maretto entre o fim de dezembro deste ano e o início de janeiro de 2020 o projeto definitivo começará a ser confeccionado, para ser encaminhado ao governador Renato Casagrande. Só depois deve ser dado início ao processo de licitação. Esse projeto vai levar em conta estudos relacionados a maré, para que o problema não volte a acontecer.

Interdição da rodovia ES-264 entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá