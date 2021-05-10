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COVID-19

Projeto estuda uso da robótica na reabilitação de quem teve covid-19

O responsável é Anselmo Frizera Neto, professor de Engenharia Elétrica da Ufes e membro do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE)

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:22
Um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que combinava inteligência artificial e robótica para a reabilitação de pacientes com lesões motoras e cognitivas, como acidente vascular cerebral (AVC), agora está desenvolvendo um modelo para auxiliar no tratamento de pessoas que tiveram covid-19 e apresentaram sequelas neuromusculares.
O responsável é Anselmo Frizera Neto, professor de Engenharia Elétrica da Ufes e membro do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). Ele explica que é possível usar sistemas robóticos na reabilitação de pacientes que foram infectados pelo coronavírus. Acompanhe!
Segundo o professor, no projeto, usa-se a inteligência artificial combinada com a robótica para desenvolver estratégias de interação que ajudam pessoas a se locomoverem de uma forma mais saudável em casos de reabilitação física. Isso através de sensores instalados nos robôs que analisam informações através de movimentos. O estudo está na fase de finalização e Frizera aponta que existe o interesse em aplicar o projeto em hospitais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anselmo Neto - 10-05-21.mp3

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