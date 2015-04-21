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MEIO AMBIENTE

Projeto estrangeiro de monitoramento ambiental deve ajudar a despoluir rios capixabas

Método consiste em acompanhar a saúde, reprodução e o funcionamento de órgãos vitais das espécies de peixes nos rios analisados

Publicado em 20 de Abril de 2015 às 21:47

Publicado em 

20 abr 2015 às 21:47
Iniciado em dezembro de 2013, o projeto Peixe Guia avalia, até o final deste ano, qual deveria ser um diagnóstico ambiental mínimo e eficaz para analisar a saúde dos recursos hídricos no Espírito Santo. Este método consiste em acompanhar a saúde, reprodução e o funcionamento de órgãos vitais das espécies de peixes dos rios analisados. Este modelo de monitoramento ambiental surgiu no Canadá há 25 anos. Até o fim do ano o projeto também deve entregar às autoridades públicas um diagnóstico da situação ambiental dos Rios Santa Maria, Benevente e Jucu. O Peixe Guia já foi desenvolvido em países alguns europeus e outros como Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Na América do Sul esse método já é aplicado na Argentina, Uruguai e Chile. O Espírito Santo é a porta de entrada para iniciar esse monitoramento no Brasil, de acordo com a coordenadora deste trabalho, Tatiana Furley, em entrevista cedida ao programa CBN Cotidiano, na tarde desta segunda-feira (20).
Entrevista - Paulo Rogério - Tatiana 2 - 20-04-15

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