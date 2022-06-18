Projeto ensina pessoas 60+ a conhecerem seus direitos e até mergulharem na tecnologia

Para quem é jovem, pode se dizer que os smartphones e computadores são percebidos quase como extensões do próprio corpo. Mas como os idosos podem se aproximar mais dessas tecnologias atuais? A resposta pode estar em um programa de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - o Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). A proposta não é apenas facilitar o acesso deles às novas tecnologias, como também conhecerem coisas novas e seus direitos enquanto idosos. Quem traz detalhes é a assistente social Monique Cordeiro, co-coordenadora do projeto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!