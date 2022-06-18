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Melhor Idade

Projeto ensina pessoas 60+ a conhecerem seus direitos e até mergulharem na tecnologia

Trata-se de um programa de extensão da UFES, o Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi)

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 10:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2022 às 10:21
Entenda as responsabilidades dos filhos com pais idosos
idosos Crédito: Pexels
Para quem é jovem, pode se dizer que os smartphones e computadores são percebidos quase como extensões do próprio corpo. Mas como os idosos podem se aproximar mais dessas tecnologias atuais? A resposta pode estar em um programa de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - o Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). A proposta não é apenas facilitar o acesso deles às novas tecnologias, como também conhecerem coisas novas e seus direitos enquanto idosos. Quem traz detalhes é a assistente social Monique Cordeiro, co-coordenadora do projeto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Monique Cordeiro - 11.31s - 18-06-22

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