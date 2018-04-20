Projeto do ES recebe refugiados sírios e venezuelanos

Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) no relatório “Refúgio em Números”, o Brasil reconheceu, até o final de 2017, um total de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. No Espírito Santo, um projeto local também tem recebido refugiados de outros países. O grupo conhecido como Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares) realiza um projeto de apoio social e jurídico a pessoas que deixam o país de origem por causa de perseguição.

De acordo a coordenadora do Núcleo, a professora Viviane Mozine Rodrigues, a grande maioria dos refugiados que chegam ao Estado é de africanos, como os da República do Congo e Angola. Mas, diante do cenário de instabilidade em países, como a Síria, refugiados desses países também chegam ao Estado. “A gente recebeu inicialmente quase 150 sírios, que deram entrada em Vila Velha, mas eles não permaneceram. Normalmente recebemos mais sírios, porém os africanos são os que ficam”, explica.

Os refugiados que chegam da África, ela explica, estão ligados à onda migratória por conta das guerras, da intolerância religiosa e das crises econômicas, políticas e sociais. Mas além dos continete africano, existem refugiados de outros países.

As demandas são espontâneas. Os refugiados que buscam o Núcleo, geralmente são encaminhados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). "Hoje temos um contato direto, com uma família da Síria, Angola, Ucrânia, Zimbábue, Congo, Venezuela e Nigéria”, analisa. O Núcleo tem somente parceria com a ONU, mas para auxilar os refugiadores para a questão de moradia é feito uma cooperação junto com as prefeituras de Vitória e Vila Velha e tem ONGs que também acolhem aos refugiados.

O Núcleo possui três pilares: o ensino, que é para mostrar o valor da ajuda de direitos humanos; a pesquisa, que são os livros publicados pelo Núcleo e Extensão e que atendem aos refugiados, ensinando a língua, ajudando na emissão de documentos; e também um direcionamento para o mercado de trabalho.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Viviane Mozine - 20-04-18.mp3

>>> Países de origem dos refugiados que já vieram ao ES:

Nigéria: Perseguição do grupo terrorista Boko Haram;

Venezuela: Questão politica e econômica;

Zimbábue: Presença de ditadura;

Angola: Guerra civil;

Ucrânia: Crise com a Rússia;