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História

Projeto do Arquivo Público está catalogando documentos em plataforma mundial

Acervo raro, alguns dos tempos da Villa de Nossa Senhora da Victoria, já estão disponíveis on-line para todo o mundo

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 11:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jul 2025 às 11:13
Arquivo Público Municipal de Vitória
Arquivo Público Municipal de Vitória Crédito: Divulgação PMV
Documentos raros que contam a história de Vitória estão sendo catalogados pelo Arquivo Público Municipal. O acervo da instituição está sendo cadastrado em uma plataforma mundial, a Pergamum, que vai permitir o acesso a itens raríssimos, como relíquias do Século XIX: croquis de um quiosque na Praça Costa Pereira, em 1895, e de um pontilhão sobre o Córrego do Reguinho, em 1835. Projetos arquitetônicos antigos, documentos manuscritos e fotos são alguns dos itens que serão catalogados. Para falar como está sendo este processo, a CBN Vitória conversa com o arquivista e conversa agora com responsável técnico do Arquivo Público Municipal, Ewerton Nicolau. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRÍCIA VALLIM - EWERTON NICOLAU - 16-07-25

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