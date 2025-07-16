Projeto do Arquivo Público está catalogando documentos em plataforma mundial

Documentos raros que contam a história de Vitória estão sendo catalogados pelo Arquivo Público Municipal. O acervo da instituição está sendo cadastrado em uma plataforma mundial, a Pergamum, que vai permitir o acesso a itens raríssimos, como relíquias do Século XIX: croquis de um quiosque na Praça Costa Pereira, em 1895, e de um pontilhão sobre o Córrego do Reguinho, em 1835. Projetos arquitetônicos antigos, documentos manuscritos e fotos são alguns dos itens que serão catalogados. Para falar como está sendo este processo, a CBN Vitória conversa com o arquivista e conversa agora com responsável técnico do Arquivo Público Municipal, Ewerton Nicolau. Ouça a conversa completa!